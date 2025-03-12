Трое детей из Мирнограда стали жертвами российских обстрелов

Российская армия 12 марта нанесла удары по всем районам Мирнограда, обстреляв въезды и выезды из города. Об этом сообщает «Суспільне Донбас», ссылаясь на и.о. главы городской военной администрации Юрия Третьяка.



По его словам, на вечер 12 марта известно о двух погибших мужчинах и одной раненой женщине. Кроме того, стало известно, что ребенок, получивший тяжелые ранения 11 марта в результате обстрела Мирноградской громады, сегодня скончался в больнице.



11 марта в селе Ровное, входящем в Мирноградскую громаду, в результате артиллерийского обстрела погибли двое детей — братья 11 и 13 лет. Также был ранен 14-летний подросток.



В этой же семье легкие ранения получил отец ребенка, он проходит амбулаторное лечение. 14-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в одну из больниц Днепра, однако сегодня он скончался.

Днем 12 марта российская авиация нанесла удар по многоквартирным домам в Константиновке. В результате попаданий несколько зданий загорелись, и жители оказались в ловушке среди огня и дыма.



В результате сегодняшних обстрелов Донецкой области погибли минимум 5 человек, еще 12 получили ранения. О последствиях рассказали в областной военной администрации.