У Кремля выставили посты с техникой, работает РЭБ

Пост РФ в направлении Кремля. Фото: кадр из видео

На Большом Каменном мосту и в районе Кремля силовики выставили усиленные посты с военной техникой. В округе пропала связь — работает система РЭБ. Об этом сообщают пророссийские паблики.



Продолжается фиксация единичных БПЛА различных типов над приграничными регионами РФ. По наблюдениям канала «Exilenova+», чаще всего это дешёвые дроны типа «Чаклун».

Беспилотник движется в направлении приграничных регионов РФ. Фото: кадр из видео

Тактика понятна: сначала противник «разряжает» ПВО дешёвыми БПЛА, затем запускает более тяжёлые. Ожидаются новые волны атак.



По заявлениям Минобороны РФ, в период с 20 по 22 мая было «сбито» 481 БПЛА — это рекордное число.

Ранее Россия атаковала Украину 128 «Шахедами» и ракетой «Искандер».