У Кремля выставили посты с техникой, работает РЭБ

На Большом Каменном мосту и в районе Кремля силовики выставили усиленные посты с военной техникой. В округе пропала связь — работает система РЭБ. Об этом сообщают пророссийские паблики.
Продолжается фиксация единичных БПЛА различных типов над приграничными регионами РФ. По наблюдениям канала «Exilenova+», чаще всего это дешёвые дроны типа «Чаклун».
Беспилотник движется в направлении приграничных регионов РФ. Фото: кадр из видео
Тактика понятна: сначала противник «разряжает» ПВО дешёвыми БПЛА, затем запускает более тяжёлые. Ожидаются новые волны атак.
По заявлениям Минобороны РФ, в период с 20 по 22 мая было «сбито» 481 БПЛА — это рекордное число.
Ранее Россия атаковала Украину 128 «Шахедами» и ракетой «Искандер».
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