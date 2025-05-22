Главное за день: Путин требует «буферную зону». ВСУ ударили по заводу в Туле

Политика



Глава Кремля Владимир Путин поручил войскам РФ создать «буферную зону вдоль границы России и Украины». Такое решение может означать активное наступление оккупационных войск на Сумскую область, которая граничит с Курщиной. Также в еще больше опасности находятся Харьковская и Черниговская области, которые также граничат с РФ.



У главы Кремля Владимир Путина якобы есть планы посетить оккупированные Донецкую и Луганскую области. Об этом стало известно из комментария российским СМИ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.



Общество



Украина передала России список на обмен в формате "1000 на 1000". Эту информацию «Суспільному» подтвердил заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Юсов. Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что РФ свой список уже передала, а украинский якобы еще ждут. Впоследствии Песков таки заявил госагентству ТАСС, что Россия «получила список».



За полгода российский суд приговорил к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы 128 украинских военнослужащих, которые участвовали в боях в Курской области. Такие данные привел Следственный комитет РФ.



В 2025 году закроют более 100 школ в оккупированной Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. По его словам, основная причина – отсутствие детей.



Шоумен, комик, продюсер, актер, телеведущий и певец Александр Ревва, который родился в Донецке, получил российское гражданство. В день начала полномасштабного российского вторжения в Украину Ревва опубликовал антивоенный пост, за что неоднократно подвергался критике в РФ. Считалось, что он уехал из России в Испанию.



Боевые действия



В Райгородке Донецкой области в результате атаки российского дрона погибла женщина. В Константиновке погиб один человек, еще один – получил ранения, повреждены три частных дома, повреждены линии электропередач и система газоснабжения. В поселке Пантелеймоновка в районе оккупированной Ясиноватой в результате пострадало восемь человек, заявили в группировке «ДНР».



ВСУ поразили цех оборонного завода в Туле. Три дня назад Путин награждал его сотрудников за вклад в создание вооружений. После падения обломков беспилотника цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции.



В Минобороны РФ заявили о захвате села Новая Полтавка в Донецкой области. Аналитики DeepState также подтверждают продвижение российских войск в районе Новой Полтавки, отмечая, что село практически находится под контролем российских сил.