Ветер оборвал провода в Славянске: часть города остается без света

В Славянске из-за непогоды часть города остаётся без света. Фото: ГВА

В связи с ухудшением погодных условий некоторые районы Славянска остались без электроснабжения. Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

«Славянск частично остается без света из-за непогоды», — написал он в соцсети сегодня утром.

По сообщению главы ГВА, в Славянской громаде зафиксировано 67 обрывов электропроводов вследствие непогоды.

«Работает ДТЭК, активно помогают наши коммунальные службы. Но сделать всё одновременно невозможно. Нужно набраться терпения и подождать. Все абоненты обязательно будут подключены», — отметил Лях.

Он также призвал жителей беречь себя и сохранять спокойствие: «Держимся. Мы вместе!»