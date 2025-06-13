Штурмовик РФ Су-25 разбился: в сети показали видео падения

Россияне потеряли штурмовик Су-25. Фото: скриншот

В российских пабликах публикуют видео вероятного падения российского штурмовика Су-25. Об этом передает телеграм-канал Fighterbomber.



«Летчик в госпитале. Сломана рука. Что тут было нарушено и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия», — говорится в сообщении.



Это произошло, как сообщается, под Соледаром в Донецкой области.



Минобороны РФ до сих пор хранит молчание в связи с этим инцидентом.



Справка



Су-25 — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.



Отметим, 13 июня стало известно, что российский штурмовик Су-25 потерпел крушение.

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