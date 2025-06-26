Вертолеты Ми-28 и Ка-52 РФ обстреливают ВСУ из Ивановского в Донецкой области

Атака Ми-28 и Ка-52 РФ из Ивановского, Бахмутского района.

Подконтрольное россиянам село Ивановское в Донецкой области стало огневой позицией для удара с воздуха. Оттуда пара ударных вертолетов РФ — Ми-28 и Ка-52 совершают атаки по позициям ВСУ.



На видео, опубликованном WarArchive, виден момент обстрела с кабрирования — характерной тактики боевой авиации, которая позволяет стрелять неуправляемыми ракетами (НАР) по целям, снижая риск поражения от ПВО.



Вероятно, применены ракеты С-8 или С-13. Удар осуществлен из района Ивановского, находящегося под контролем оккупантов. В кадре фиксируется плотный залп, а также взрывы на месте попадания.

Место, откуда вертолёты ВС РФ открывали огонь по позициям Сил обороны

Согласно оперативной информации на 16:00 26 июня 2025 года, на Краматорском направлении ВС РФ дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи Марково и Белой Горы.

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска сбросили 117 корректируемых авиабомб (КАБ), нанесли 79 авиаударов, а также использовали 3278 дронов-камикадзе и осуществили 5902 артобстрела.