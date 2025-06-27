В Брянске в результате удара БПЛА ранены четверо гражданских

Вечером, 27 июня, российский город Брянск попал под обстрел. Четверо жителей получили ранения в результате обстрела БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



По его словам, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.



Кроме того, по предварительной информации, частично повреждены более десяти домов, а также легковой автомобиль.



На месте работают оперативные и экстренные службы.



Ранее мы писали, что у раинские военнослужащие в ночь на 27 июня нанесли удар по аэродрому «Мариновка», который расположен в Волгоградской области РФ. Поражены российские самолеты Су-34.

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