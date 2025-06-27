У Брянську внаслідок удару БПЛА поранено четверо цивільних

Увечері, 27 червня, російське місто Брянськ потрапило під обстріл. Четверо мешканців отримали поранення внаслідок обстрілу БПЛА. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.



За його словами, постраждалих госпіталізували до медичного закладу.



Крім того, за попередньою інформацією, частково пошкоджено понад десять будинків, а також легковий автомобіль.



На місці працюють оперативні та екстрені служби.



Раніше ми писали, що у раїнські військовослужбовці в ніч на 27 червня завдали удару по аеродрому «Маринівка», який розташований у Волгоградській області РФ. Вражені російські літаки Су-34.

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