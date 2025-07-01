Россияне ударили ракетой по Каменскому району Днепропетровской области: есть погибшие и раненые — ОВА

Российские военные сегодня нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

«После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые. Детали позже», — написал Лысак в телеграм-канале.

Он также добавил, что на месте удара возник пожар.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два взрыва прогремели в Дружковке Донецкой области сегодня утром. Предположительно, удары были нанесены с использованием беспилотников.