Росіяни вдарили ракетою по Кам'янському району Дніпропетровської області: є загиблі та поранені — ОВА

Російські військові сьогодні завдали ракетного удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. В результаті атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Після ракетної атаки по Кам'янському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом», — написав Лисак у телеграм-каналі.

Він також додав, що на місці удару виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області сьогодні вранці. Імовірно, ударів було завдано з використанням безпілотників.