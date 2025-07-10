ВСУ остановили танковую атаку российских войск на Торецком направлении: кадры

Танковая атака оккупантов на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

28-я механизированная бригада ВСУ и смежные подразделения остановили танковую атаку российских оккупантов на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 28-й ОМБр.



По словам военных, после месяцев непрерывных штурмов малыми группами ВС РФ решили «пойти ва-банк».



Утром разведчики 3-го механизированного батальона бригады заметили два танка с пехотой, которые двигались в сторону украинских позиций.



«И не каких-то, а «зашитых» настолько, что это уже не «сараи», а целые «бункеры». Но когда за дело взялись 28-я ОМБр и смежные подразделения, то вся эта импровизированная броня только оттянула неизбежное. Сначала «парочку» задержала и повредила артиллерия, а затем подтянулись пилоты БПЛА и наши смежники. После нескольких ударов танки попытались разъехаться вдоль лесополос, чтобы безопасно высадить пехоту среди зелени. Однако их били больно – FPV, бомберами и даже дронами с искусственным интеллектом. В итоге высаживаться было почти некому. А тех, кто все же успел убежать – ликвидировали. Один танк удалось зажечь и вывести из строя, а второй – уничтожить», – рассказали в бригаде.

Напомним, что в ВСУ ответили, пытается ли российская армия обойти с востока Покровск вместе с Мирноградом.