Побег четырех пленных РФ из Краматорска: ликвидация разрешена

Ориентировка на четырех военнопленных РФ, которые 14 июля 2025 года сбежали из-под стражи в Краматорске. В случае угрозы — разрешено ликвидировать.

14 июля 2025 года из-под стражи в Краматорске сбежали четверо военнопленных вооруженных сил РФ. По предварительной информации, они могут скрываться в частном секторе на окраинах города, пытаясь завладеть автотранспортом и продолжить побег. Украинским языком не владеют.

Личности беглецов:

Выходцев Вадим Анатольевич, 10.06.1990, позывной «Нога»

Скворцов Максим Дмитриевич, 24.11.2006, позывной «Малой»

Морковкин Вячеслав Вадимович, 25.07.1998, позывной «Медный». Приметы: высокий рост — 195-205 см

Терентев Евгений Александрович, 25.03.1983, позывной «Терех», причастен к «Вагнеру», подразделение «Шквал».

Правоохранители предупредили, если вы узнали кого-то из них или владеете информацией об их местонахождении — немедленно обращайтесь в дежурную часть Краматорского РУП по телефону: +38 (050) 988 05 93. В случае угрозы жизни или здоровью — разрешено ликвидировать на месте.