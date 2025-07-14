Побег четырех пленных РФ из Краматорска: ликвидация разрешена

14 июля 2025 года из-под стражи в Краматорске сбежали четверо военнопленных вооруженных сил РФ. По предварительной информации, они могут скрываться в частном секторе на окраинах города, пытаясь завладеть автотранспортом и продолжить побег. Украинским языком не владеют.
Личности беглецов:
Правоохранители предупредили, если вы узнали кого-то из них или владеете информацией об их местонахождении — немедленно обращайтесь в дежурную часть Краматорского РУП по телефону: +38 (050) 988 05 93. В случае угрозы жизни или здоровью — разрешено ликвидировать на месте.
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