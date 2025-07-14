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Побег четырех пленных РФ из Краматорска: ликвидация разрешена

14 июля 2025, 13:33

Побег четырех пленных РФ из Краматорска: ликвидация разрешена

Ориентировка на четырех военнопленных РФ, которые 14 июля 2025 года сбежали из-под стражи в Краматорске. В случае угрозы — разрешено ликвидировать. Ориентировка на четырех военнопленных РФ, которые 14 июля 2025 года сбежали из-под стражи в Краматорске. В случае угрозы — разрешено ликвидировать.

14 июля 2025 года из-под стражи в Краматорске сбежали четверо военнопленных вооруженных сил РФ. По предварительной информации, они могут скрываться в частном секторе на окраинах города, пытаясь завладеть автотранспортом и продолжить побег. Украинским языком не владеют.

Личности беглецов:

  • Выходцев Вадим Анатольевич, 10.06.1990, позывной «Нога»
  • Скворцов Максим Дмитриевич, 24.11.2006, позывной «Малой»
  • Морковкин Вячеслав Вадимович, 25.07.1998, позывной «Медный». Приметы: высокий рост — 195-205 см
  • Терентев Евгений Александрович, 25.03.1983, позывной «Терех», причастен к «Вагнеру», подразделение «Шквал».

Правоохранители предупредили, если вы узнали кого-то из них или владеете информацией об их местонахождении — немедленно обращайтесь в дежурную часть Краматорского РУП по телефону: +38 (050) 988 05 93. В случае угрозы жизни или здоровью — разрешено ликвидировать на месте.

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