Втеча чотирьох полонених РФ із Краматорська: ліквідацію дозволено

Орієнтування на чотирьох військовополонених РФ, які 14 липня 2025 року втекли з-під варти в Краматорську. У разі загрози — дозволено ліквідувати.

14 липня 2025 року з-під варти в Краматорську втекли четверо військовополонених збройних сил РФ. За попередньою інформацією, вони можуть переховуватись у приватному секторі на околицях міста, намагаючись заволодіти автотранспортом і продовжити втечу. Українською мовою не володіють.

Особи втікачів:

Виходцев Вадим Анатолійович, 10.06.1990, позивний «Нога»

Скворцов Максим Дмитрович, 24.11.2006, позивний «Малой»

Морковкін В’ячеслав Вадимович, 25.07.1998, позивний «Мєдний». Прикмети: високий зріст — 195–205 см

Терентєв Євгеній Олександрович, 25.03.1983, позивний «Терех», причетний до «Вагнер», підрозділ «Шквал».

Правоохоронці попередили, якщо ви дізналися когось із них або володієте інформацією про їхнє місцеперебування — негайно звертайтеся до чергової частини Краматорського РУП за телефоном: +38 (050) 988 05 93. У разі загрози життю чи здоров'ю дозволено ліквідувати на місці.