Втеча чотирьох полонених РФ із Краматорська: ліквідацію дозволено

14 липня 2025 року з-під варти в Краматорську втекли четверо військовополонених збройних сил РФ. За попередньою інформацією, вони можуть переховуватись у приватному секторі на околицях міста, намагаючись заволодіти автотранспортом і продовжити втечу. Українською мовою не володіють.
Особи втікачів:
Правоохоронці попередили, якщо ви дізналися когось із них або володієте інформацією про їхнє місцеперебування — негайно звертайтеся до чергової частини Краматорського РУП за телефоном: +38 (050) 988 05 93. У разі загрози життю чи здоров'ю дозволено ліквідувати на місці.
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