Украинцы застряли на российско-грузинской границе, живя в подвале без выхода на улицу

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Почти 60 депортированных Россией украинцев оказались в подвальном помещении на российско-грузинской границе, не имея возможности покинуть его. Среди них — бывшие заключенные, вывезенные Россией из украинских тюрем и жители оккупированных территорий. Они не могут вернуться в Россию, но и пройти дальше через Грузию и Молдову не удается. С начала июля этот путь стал закрытым, сообщают правозащитники, пишет BBC.



«Нас никто не хочет ни пускать, ни выпускать. Мы снова в подвале», — говорит Сергей, один из депортированных, который уже почти месяц живет у грузинского пропускного пункта «Дариали» на российско-грузинской границе.



Между российским пунктом «Верхний Ларс» и грузинским «Дариали» украинцы, освобожденные из российских тюрем, ночуют в подвале без окон и вентиляции. У многих из них нет действующих документов, и они не могут пересечь границу. Маршрут через Грузию и Молдову, который раньше был единственным способом попасть в Украину, теперь закрыт.



В июне около 30 человек смогли выехать по этому маршруту, но последний раз, когда группа из трех человек готовилась к отправлению, Молдова отказалась их пропустить, объяснив это проблемами с документами.



«Это как в сказке, где варежка набивается всё больше и больше. Привозят новых украинцев, но нас не вывозят», — добавляет Сергей.



Он был депортирован из России с запретом на возвращение на следующие восемь лет, рассказывает, как долго его не могли депортировать из России, задерживая его на границе, проверяя документы и обманывая, прежде чем наконец поставили печать на выдворение.



На границе его встретили нерадушно, и после перепалки с пограничниками он оказался в подвальном помещении, где он и другие депортированные проживают, ожидая возможности выехать.



«У людей нет возможности выйти спокойно постоять и увидеть белый свет. Это бывает редко и контролируется. Они находятся в подвале практически все время. Максимум — лестница, которая ведет наверх, за которую выходить нельзя. Это абсолютно бесчеловечно», — говорит директор Volunteers Tbilisi Мария Белкина.



Вместе с нарастанием количества депортированных из России ужесточились требования грузинской стороны. Если раньше она пропускала даже с внутренними украинскими паспортами старого образца, сейчас, по словам правозащитников, требует подтверждения гражданства Украины и у тех, у кого есть заграничный паспорт.



«Им не то чтобы отказывают во въезде, но требуют пройти процедуру, которая подтверждает, что они — граждане Украины. Все это время человек должен жить у границы в подвале. Зачем это делать людям, у которых загранпаспорт, которых и так можно по базе проверить, вызывает вопросы», — говорит Мария Белкина.



Если у человека нет никаких документов, то его личность приходится подтверждать через различные запросы в украинские госорганы — по итогам этого процесса человек получает «белый паспорт», с которым может въехать в Украину.



Пока ситуация остается напряженной, и правозащитники надеются, что украинские власти смогут найти решение для депортированных украинцев, оказавшихся в таком тяжелом положении.



Официальных заявлений ни одна из сторон пока не делала, но по информации правозащитников, украинское консульство в Тбилиси ведет переговоры с представителями Молдовы.



Потоки депортированных из России украинцев будут расти, предполагают правозащитники. По словам Белкиной, к выдворению из российских центров временного содержания иностранцев готовят еще около 800 человек.