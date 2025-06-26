На границе России и Грузии застряли десятки украинцев, среди них — освобожденные из тюрем: почему это произошло

Фото: «Кавказский узел»

На российско-грузинской границе находится группа украинцев, депортированных из России после отбывания тюремных сроков. В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что ознакомлены с ситуацией.



В ведомстве уточнили, что консульский сотрудник посольства Украины в Грузии посетил пограничный пункт, чтобы встретиться с местным начальником и доставить гуманитарную помощь.



По данным МИД, 21 июня было эвакуировано три украинца в Молдову, а 25 июня — девять. На 27 июня запланирован рейс для 14 человек.



Посольство Украины в Грузии сообщило, что поддерживает постоянный контакт с министерством внутренних дел Грузии и международными организациями, чтобы обеспечить граждан Украины гуманитарной и медицинской помощью и создать условия для их пребывания. Ситуацию контролирует департамент консульской службы МИД Украины.

Люди спят в подвале по очереди

20 июня Telegram-канал Tbilisi life сообщил, что на российско-грузинской границе резко увеличилось число украинцев, которых вывезли из временно оккупированных территорий и которые находятся в подвале на Верхнем Ларсе. Обычно в этом месте размещалось всего пять-десять человек, но на тот момент их було уже 36.



Из этих 36 человек 16 имеют паспорта, восемь — не являются бывшими заключенными, а трое получили подтверждение личности от посольства Украины. Tbilisi life отмечает, что с августа 2024 года россияне фактически закрыли выезды из центров временного содержания. Однако с июня поток людей снова возобновился, и бывшие заключенные начали массово поступать в Верхний Ларс.



Причины этого пока неизвестны, но, согласно Tbilisi life, возможно, это связано с изменениями в миграционном законодательстве Грузии, что может заставить Россию «выбросить» как можно больше людей до вступления в силу новых правил.



Министерство внутренних дел Грузии в апреле подготовило изменения в Уголовный кодекс, направленные на усиление борьбы с нелегальной миграцией и улучшение правил предоставления международной защиты. В частности, новые поправки предполагают запрет на въезд для иностранцев, которые могут представлять «угрозу государственной безопасности».

«Говорят, тут задерживаются те, у кого нет паспортов, вроде держат до одного месяца. Остальных — 14 дней, а у кого с паспортами нормально, могут [задержать] на один-два дня. Но меня радует, что тут хоть что-то двигается, а не так, как в РФ: девять месяцев — и ничего», — цитирует издание «Медиазона» одного из мужчин на границе. Его зовут Виктор. В подвале возле грузинского КПП он живет уже четыре дня.

Согласно сообщениям Tbilisi life, в подвале на Верхнем Ларсе всего 17 спальных мест, и люди вынуждены спать по очереди. Ожидается, что у 60% бывших заключенных могут быть ВИЧ и туберкулез в закрытой форме.

Фото: «Эхо Кавказа»

Свободно не пропустили никого

Волонтеры сообщают, что на российско-грузинской границе находятся 57 человек, которые проходят проверку личности. Если количество задержанных продолжит расти, существующих запасов еды, воды и медикаментов может не хватить.



Как сообщил «Кавказский узел», 21 июня десятки украинцев были помещены в недостроенный подвал на Верхнем Ларсе, в том числе бывшие заключенные. Представители российских властей привезли их для депортации, но грузинская сторона не пустила их в страну.



Мария Белкина, координатор Volunteers Tbilisi, отметила, что задержка с пропуском граждан Украины на территорию Грузии связана с изменением политики приема. Все граждане должны проходить процедуру проверки личности, что занимает много времени. В прошлом людей с внутренними паспортами и загранпаспортами пропускали без проверки, но теперь это требует запроса в архивы Украины.



Она также уточнила, что на границе находятся 57 человек, проходящих проверку личности. Свободно не пропустили никого, за исключением беременной женщины, которая была направлена в больницу в Тбилиси.



Белкина также рассказала о ситуации в подвале, где люди не могут свободно передвигаться, так как это считается незаконным пересечением границы. Условия содержания в подвале крайне плохие — нет должных санитарных условий, и не хватает спальных мест. Волонтеры продолжают доставлять помощь, но с ростом числа людей возникнут проблемы с обеспечением необходимыми ресурсами.

Фото: «Кавказский узел»

На данный момент около 800 человек могут оказаться на границе, ожидая депортации. Эти данные были подтверждены двухсторонней контактной группой Украины и России.



Представитель Tbilisi life также уточнил, что на границе находятся не только бывшие заключенные, но и другие граждане Украины, которых депортировала РФ.



Юрист Валентина Чупик подчеркнула, что нарушены права этих людей, поскольку они страдают от незаконного лишения свободы, нарушений условий содержания и доступа к медицинской помощи. Если ситуация не будет решена, это приведет к серьезным последствиям для прав человека.



Стефания Кулаева из организации «Мемориал» добавила, что если грузинская сторона не примет этих людей, они могут попасть обратно в российские центры временного содержания.