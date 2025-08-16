Зеленський зустрінеться з Трампом у США: дата

Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон. 18 серпня український президент обговорюватиме зі своїм американським колегою деталі щодо завершення війни.
«Усі деталі щодо завершення вбивств, після закінчення війни збираюся обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні у понеділок. Вдячний за запрошення», — сказав він.
За словами Зеленського, важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного забезпечення безпеки разом з Америкою.
«Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі у забезпеченні безпеки України. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає», — додав глава держави.
Раніше ми писали, що Трамп в інтерв'ю Fox News повідомив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
