Лидеры ЕС и генсек НАТО примут участие во встрече Зеленского и Трампа в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. О визите в США немецкого канцлера сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Свое участие во встрече подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечает Sky News, к переговорам может присоединиться премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Также в Вашингтон отправится президент Финляндии Александр Стубб, подтвердили в его канцелярии. Кроме того, по сообщению Европейской правды, во встрече примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.



Также сообщается, что в НАТО подтвердили 17 августа, что генсек Марк Рютте вылетит в Вашингтон для участия в переговорах президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Переговоры состоятся 18 августа.

Напомним, Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон для обсуждения деталей, касающихся завершения войны. По словам Зеленского, важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой.