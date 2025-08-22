Документальный фильм Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» претендует на «Оскар 2026»

«2000 метров до Андреевки» претендует представлять Украину на «Оскаре 2026»

Украинский Оскаровский Комитет получил 8 заявок на участие фильмов в отборе на 98-ю премию «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Восемь украинских фильмов были поданы их продюсерами на рассмотрение Украинского Оскаровского Комитета. Среди них — картина Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки».



Мировые кинокритики восприняли фильм крайне высоко. В украинский прокат «2000 метров до Андреевки» выйдет 28 августа 2025 года.



Киноленту сняли в совместном производстве Associated Press и PBS Frontline. Съемки фильма начались в сентябре 2023 года, а вся работа заняла почти 1,5 года.



Фильм охватывает события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года — бои за село Андреевка, что в 10 километрах от Бахмута. Тогда ВСУ удалось выбить российские войска из села, однако вскоре россияне снова его захватили.



Отметим, что фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова получил премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. Это первый украинский фильм, который получил «Оскар».

