Умер художник «Киевнаучфильма», создавший образы капитана Врунгеля и Лифси

01 сентября 2025, 15:22

01 сентября 2025, 15:22

Художник Радна Сахалтуев умер в возрасте 90 лет Художник Радна Сахалтуев умер в возрасте 90 лет

Умер художник Радна Сахалтуев, создавший мультфильмы «Остров сокровищ», «Приключение капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит». Ему было 90 лет.

Художник родился в Улан-Удэ. После учебы в Институте кинематографии (ВГИК) стал работать на студии «Киевнаучфильм».

Среди наиболее известных работ Сахалтуева в качестве художника-постановщика — мультфильмы «Остров сокровищ», «Доктор Айболит» и «Приключения капитана Врунгеля», режиссером которых был Давид Черкасский.

Сахалтуев также иллюстрировал книги и был одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала «Перець».

В 2008 году ему было присвоено звание Народного художника Украины.

