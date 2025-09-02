СБУ поймала агента РФ на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области

СБУ разоблачила российского «крота» на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента РФ, который корректировал огонь по украинским военным на Краматорском направлении Донецкой области. Основной его задачей был поиск и передача координат ремонтных баз, где восстанавливают поврежденную технику украинских войск после боев на передовой. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.



«Задание ФСБ выполнял 37-летний работник местного завода. В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал через своего брата, который проживает в РФ и сотрудничает с оккупантами. После вербовки фигурант фотографировал цеха своего предприятия, которые использовались для ремонта тяжелой бронетехники ВСУ. Скрытую фиксацию он осуществлял во время рабочих смен, когда выполнял оборонные заказы», — говорится в сообщении.



Агент должен был передать куратору через анонимный чат в мессенджере. Полученные разведданные россияне планировали использовать для подготовки новых ударов.



У задержанного агента РФ изъят смартфон, на который он фотографировал ремонтно-производственные помещения завода и контактировал с куратором от ФСБ.



Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (ГРУ), которые занимались корректировкой вражеских воздушных атак.

