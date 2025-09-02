Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

СБУ спіймала агента РФ на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області

02 вересня 2025, 10:54

СБУ викрила російського «крота» на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області. Фото: СБУ СБУ викрила російського «крота» на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента РФ, який коригував вогонь українськими військовими на Краматорському напрямку Донецької області. Основним його завданням був пошук та передача координат ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку українських військ після боїв на передовій. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

«Завдання ФСБ виконував 37-річний працівник місцевого заводу. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свого брата, який мешкає у РФ і співпрацює з окупантами. Після вербування фігурант фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення», — йдеться у повідомленні.

Агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері. Отримані розвідувальні дані росіяни планували використовувати для підготовки нових ударів.

У затриманого агента РФ вилучено смартфон, на який він фотографував ремонтно-виробничі приміщення заводу та контактував із куратором від ФСБ.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки (ГРУ), котрі займалися коригуванням ворожих повітряних атак.

