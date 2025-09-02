Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ВСУ не дали войскам РФ прорвать оборону на двух направлениях в Донецкой области: уничтожена техника оккупантов

02 сентября 2025, 17:19

ВСУ не дали войскам РФ прорвать оборону на двух направлениях в Донецкой области: уничтожена техника оккупантов

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

1 сентября российская армия пыталась прорвать оборону ВСУ вблизи села Карповка на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр».

Оккупанты для штурма применили пять единиц мототехники. Украинские военные уничтожили технику и удержали позиции.

Также войска России пытались совершить прорыв в направлении села Миролюбовка на Покровском отрезке фронта. Однако бойцы ВСУ остановили продвижение, уничтожили три автомобиля и три мотоцикла и не допустили потери позиций.

Напомним, что Россия сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении.

