Россияне ударили по предприятию в Днепре: вспыхнули пожары

В результате ночной российской атаки беспилотниками в Днепре на территории предприятия вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 5 сентября.

«Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками... В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно приступили спасатели», — написал он.

После обстрела предприятия по городу стали ездить машины с громкоговорителями, сообщавшими о химической опасности. Подобные видео и сообщения опубликовали местные паблики.

Кроме того, российские оккупанты FPV-дроном ударили по Никопольщине, а именно — по Покровской громаде.

Везде обошлось без погибших и пострадавших, отметил руководитель ОВА.