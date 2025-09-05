Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россияне ударили по предприятию в Днепре: вспыхнули пожары

05 сентября 2025, 08:35

Россияне ударили по предприятию в Днепре: вспыхнули пожары

Россияне ударили по предприятию в Днепре: вспыхнули пожары

В результате ночной российской атаки беспилотниками в Днепре на территории предприятия вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 5 сентября.

«Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками... В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно приступили спасатели», — написал он.

После обстрела предприятия по городу стали ездить машины с громкоговорителями, сообщавшими о химической опасности. Подобные видео и сообщения опубликовали местные паблики.

Кроме того, российские оккупанты FPV-дроном ударили по Никопольщине, а именно — по Покровской громаде.

Везде обошлось без погибших и пострадавших, отметил руководитель ОВА.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пожары Предприятие Днепр атака дронов
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:42
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
21:10
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
11:11
На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства
10:56
Оккупанты оставляют людей без связи на Донбассе
08:30
«АТЕШ» фиксирует переброску техники оккупантов из Луганска на Запорожское направление
17:32
В оккупированном селе на Луганщине едва не сгорела улица из-за природного пожара
17:07
Лавров требует от мира признать российскую оккупацию украинских территорий
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
09:39
Оккупанты готовят боевых медиков в колледже Геническа
09:11
На оккупированной Луганщине в детсадах станет обязательной российская пропаганда – ОВА
17:57
В Мариуполе ударом поражена техника РФ в промышленных гаражах
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
11:30
Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
11:24
На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа
10:49
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:43
18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс
все новости
09:44
Украинские войска продвинулись на трех направлениях в Донецкой области – ISW
09:33
Воздушные силы: 7 ракет и 35 дронов РФ обошли ПВО
09:31
Ночью беспилотники атаковали Дружковскую громаду
09:12
Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли пять человек, еще два – ранены
09:02
В Рязани после атаки дронов горит нефтезавод — СМИ
08:35
Россияне ударили по предприятию в Днепре: вспыхнули пожары
22:42
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
22:12
Военнослужащего приговорили к пожизненному заключению за расстрел полицейских и двух женщин в Лимане
21:10
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
20:02
В России сосед поджег дом военного за убийства мирных жителей Украины
19:31
Президент Франции озвучил решение 35 стран по войне в Украине
18:16
В Константиновке российский FPV-дрон атаковал жилой сектор: погиб человек, еще один тяжело ранен
17:40
МиГ-29 ВСУ ударил по базе штурмовиков и дроноводов РФ
17:05
Медведев пригрозил Британии вернуть переданные Украине активы РФ «в натуральной форме — украинской землей»
16:53
Российская армия продвинулась в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях – DeepState
16:52
На границе с Россией выявлен случай бубонной чумы
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
16:12
Войска РФ ударили ракетой по сотрудникам гуманитарной миссии в Чернигове: два человек погибли, трое ранены
16:08
Инклюзивный бассейн на Прикарпатье открылся в реабилитационном центре «Донбасс»
16:05
В Киевской области построят жилье для переселенцев из Луганщины. Что известно
все новости
ВИДЕО
Нефтеперерабатывающий завод загорелся в российской Рязани после атаки беспилотников. Фото: ASTRA В Рязани после атаки дронов горит нефтезавод — СМИ
05 сентября, 09:02
Россияне ударили по предприятию в Днепре: вспыхнули пожары Россияне ударили по предприятию в Днепре: вспыхнули пожары
05 сентября, 08:35
После атаки дронов в оккупированном Луганске загорелась нефтебаза. Фото из местных пабликов В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
04 сентября, 22:42
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
04 сентября, 21:10
Иллюстративное фото В России сосед поджег дом военного за убийства мирных жителей Украины
04 сентября, 20:02
Иллюстративное фото В Константиновке российский FPV-дрон атаковал жилой сектор: погиб человек, еще один тяжело ранен
04 сентября, 18:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор