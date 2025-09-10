Из Константиновки эвакуировали 16 человек, — волонтер Евгений Ткачев

Эвакуация из Константиновки. Фото: Официальнная страница Евгения Ткачева в Facebook

Волонтер Евгений Ткачев сообщил об очередной эвакуации жителей из прифронтовых районов. В своем посте на Facebook он рассказал, что из «проблемных» районов Константиновки удалось вывезти ещё 16 человек.

Ткачев отметил, что эвакуацию проводила гуманитарная организация «Проліска Донецька». Всех эвакуированных временно приютил волонтер Сергей Северин.

«Никаких особых комментариев. Просто ещё 16 "проблемных" людей эвакуировала Проліска Донецька из "проблемных" районов Константиновки. И всех них, хоть немножко, приютил Сергей Северин», — написал Ткачев.

