З Костянтинівки евакуювали 16 людей, — волонтер Євген Ткачов

Евакуація із Костянтинівки. Фото: Офіційна сторінка Євгена Ткачова у Facebook

Волонтер Євген Ткачов повідомив про чергову евакуацію мешканців із прифронтових районів. У своєму дописі у Facebook він розповів, що з «проблемних» районів Костянтинівки вдалося вивезти ще 16 людей.

Ткачов зазначив, що евакуацію проводила гуманітарна організація «Проліска Донецька». Усім евакуйованим тимчасово дав притулок волонтер Сергій Северин.

«Жодних особливих коментарів. Просто ще 16 "проблемних" людей евакуювала Проліска Донецька із "проблемних" районів Костянтинівки. І всім їм, хоч на трохи, дав притулок Сергій Северин», — написав Ткачов.

