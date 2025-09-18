Обстрел Дружковки: под удар попала пятиэтажка, крыша дома обрушилась

Последствия обстрела Дружковки. Фото: соцсети

18 сентября российская армия ударила по городу Дружковка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, спасателей привлекли к ликвидации последствий обстрела.



«На месте происшествия личный состав убрал аварийные конструкции кровли пятиэтажного дома. Пожара не было. Эвакуация не проводилась. Информация о пострадавших и погибших не поступала», – рассказал спикер ГСЧС Донетчины.

Напомним, что три мощных взрыва в Дружковке прогремели около 11:40. Под удар, в частности, попала пятиэтажка, где обрушилась крыша.