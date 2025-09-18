Обстріл Дружківки: під удар потрапила п'ятиповерхівка, дах будинку обрушився

Наслідки обстрілу Дружківки. Фото: соцмережі

18 вересня російська армія вдарила по місту Дружківка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, рятувальників залучили до ліквідації наслідків обстрілу.



«На місці події особовий склад прибрав аварійні конструкції покрівлі п'ятиповерхового будинку. Пожежі не було. Евакуація не проводилася. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила», – розповів речник ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, що три потужні вибухи у Дружківці пролунали близько 11:40. Під удар, зокрема, потрапила п'ятиповерхівка, де обрушився дах.