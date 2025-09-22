Российский беспилотник атаковал микроавтобус под Краматорском: ранены три человека

Последствия удара по микроавтобусу под Краматорском. Фото: Краматорская ГВА

22 сентября в 06:30 российские войска дроном «Ланцет-3» ударили по гражданскому микроавтобусу в частном секторе Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



В результате удара ранения получили три человека. Всем оказывается медицинская помощь в больницах Краматорска. Также повреждены два дома.

Напомним, что 21 сентября войска России обстреляли село Рубцы в Донецкой области, в результате чего возник масштабный пожар.