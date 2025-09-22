Російський безпілотник атакував мікроавтобус під Краматорськом: поранені три людини

Наслідки удару по мікроавтобусу під Краматорськом. Фото: Краматорська МВА

22 вересня о 06:30 російські війська дроном «Ланцет-3» вдарили по цивільному мікроавтобусу у приватному секторі Краматорської громади Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Внаслідок удару поранення отримали три людини. Усім надається медична допомога у лікарнях Краматорська. Також пошкоджені два будинки.

Нагадаємо, що 21 вересня війська Росії обстріляли село Рубці у Донецькій області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.