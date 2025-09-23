Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: ПВО сбила 103 цели

ПВО сбила 103 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 23 сентября запустила по Украине баллистические ракеты и дроны. Украинская противовоздушная оборона сбила 103 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 23 сентября (с 21:00 22 сентября) противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым, около 60 из них — шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушна оборона сбила 103 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.





Кроме того, зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.



Ранее мы писали, что около 23:20 в понедельник, 22 сентября, российские оккупационные войска ударили по жилому сектору в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях