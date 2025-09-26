РФ трижды обстреляла Дружковку: известно о 2 пострадавших

Россияне атаковали Дружковку. Фото: полиция

Российская армия 26 сентября трижды атаковали Дружковку Донецкой области. Предварительно, двое людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве уточнили, что оккупанты для атак использовали авиационную бомбу и дроны.



«В 10:00 россияне сбросили бомбу «ФАБ-250» с УМПК на территорию частного домовладения. Под завалами оказался 52-летний житель. Полицейские-парамедики совместно со спасателями деблокировали раненого и доставили его в больницу», — говорится в сообщении.



В результате взрыва повреждены 29 частных домов и автомобиль.





Кроме того, около 10:37 БПЛА «Италмас» попал возле пятиэтажного дома, в результате этого загорелась одна из квартир. Без пострадавших.



Также в 11:55 еще один БПЛА «Италмас» атаковал АЗС. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализирована 36-летняя женщина.



Ранее мы писали, что 26 сентября около 03:06 российские войска дроном «Молния-2» атаковали Краматорскую громаду на Донетчине.

