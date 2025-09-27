Силы ПВО сбили 97 БПЛА

ПВО сбила 97 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Оккупационные войска РФ в ночь на 27 сентября запустила по Украине 115 БПЛА с четырех направлений. Противовоздушная оборона сбила 97 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 27 сентября (с 21:00 26 сентября) противник атаковал 115 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым, более 70 из них —шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 97 БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.





Кроме того, зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.



Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером 26 сентября обстреляли город Славянск Донецкой области. Под удар попала промышленная зона.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях