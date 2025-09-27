Сили ППО збили 97 БПЛА

ППО збила 97 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Окупаційні війська РФ у ніч проти 27 вересня запустили по Україні 115 БПЛА з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 97 дронів. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.



«У ніч на 27 вересня (з 21:00 26 вересня) противник атакував 115 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим, більше 70 з них — шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 97 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.





Крім того, зафіксовано влучення 17 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.



Раніше ми писали, що російські окупанти увечері 26 вересня обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Під удар потрапила промислова зона.

