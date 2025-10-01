Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

01 октября 2025, 16:30

Тайвань стал крупнейшим импортером российской нафты — The Guardian

Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нафты, производного продукта сырой нефти, который используется для производства химикатов, необходимых для полупроводниковой промышленности. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Отмечается, что по сравнению с первой половиной 2024 года, импорт нафты Тайванем в этом году вырос на 44%. В первой половине 2025 года остров оформил импорт на сумму $1,3 млрд, а среднемесячный импорт достиг уровня, почти в шесть раз выше среднего показателя 2022 года.

Тайвань в других аспектах неоднократно подтверждал свою поддержку Украины в войне с РФ. 

В воскресенье министр иностранных дел Тайваня Лин Чиа-лун подписал в Польше соглашение об оказании поддержки детям в Украине, пострадавшим от вторжения Москвы.

Как пишет издание, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Тайвань присоединился к международным санкциям против Москвы. Он также ввел экспортные ограничения, чтобы предотвратить использование высокотехнологичного оборудования острова российскими военными.

Несмотря на это, с февраля 2022 года Тайвань импортировал 6,8 миллиона тонн российской нафты на сумму $4,9 млрд, что составляет 20% от общего экспорта этого нефтепродукта Россией.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо категорически заявили, что их страны не смогут отказаться от поставок российской нефти через нефтепровод «Дружба», поскольку это противоречит техническим и экономическим реалиям.

