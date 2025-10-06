Партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области

Диверсия под оккупированным Токмаком. Фото: АТЕШ

Агенты движения украинцев и крымских татар «АТЕШ» провели диверсию на железной дороге в районе Верхнего Токмака Запорожской области (координаты 47°13'22.2"N 36°18'21.9"E).

В результате взрыва был поврежден ключевой релейный шкаф, что временно остановило движение военных грузов в направлении Запорожской и Херсонской областей.

По данным «АТЕШ», именно через этот участок оккупанты регулярно перевозили военную технику, боеприпасы, топливо и личный состав. Теперь логистические цепочки нарушены, что вызывает задержки поставок и сбои в снабжении на линии фронта.

Это, в свою очередь, заставляет российские войска сокращать темпы наступательных действий и откладывать подготовку новых атак.

«Каждая диверсия “АТЕШ” приближает свободу Украины и делает войну ближе к дому врага», — подчеркнули в организации.

