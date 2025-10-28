СБУ задержала агентку РФ в прифронтовой Дружковке

В Украине разоблачили российскую агентку. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала женщину в Дружковке в Донецкой области, ее обвиняют в том, что она «легально» проникала в арендованные дома украинских воинов, и под видом клининговых работ скрытно фотографировала документы и имущество военных. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



В ведомстве уточнили, что фигурантка пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, у которых затем завуалированно выпытывала их боевые позиции и задачи.



«Собранные сведения агентка «сливала» в специально созданный рашистами чат-бот. Персональные данные и адреса украинских воинов были нужны врагу для подготовки боевых и вербовочных операций. Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее жительства», — говорится в сообщении.



Во время обысков у нее изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений российским спецслужбам. Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.



Ранее мы писали, что СБУ задержала дезертира и его сообщницу, которые по заданию России готовили бомбы для терактов в Днепропетровской области.

