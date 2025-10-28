СБУ затримала агентку РФ у прифронтовій Дружківці

В Україні викрили російську агентку Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала жінку у Дружківці на Донеччині, її звинувачують у тому, що вона «легально» проникала в орендовані будинки українських воїнів, і під виглядом клінінгових робіт потай фотографувала документи та майно військових. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



У відомстві уточнили, що фігурантка намагалася втертися в довіру до українських захисників, у яких потім завуальовано випитувала їхні бойові позиції та завдання.



«Зібрані відомості агентка «зливала» у спеціально створений рашистами чат-бот. Персональні дані та адреси українських воїнів були потрібні ворогові для підготовки бойових та вербувальних операцій. Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання», — йдеться у повідомленні.



Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використала для збирання та передачі агентурних відомостей російським спецслужбам. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Раніше ми писали, що СБУ затримала дезертира та його спільницю, які за завданням Росії готували бомби для терактів у Дніпропетровській області.

