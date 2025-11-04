Двое людей погибли и двое пострадали за сутки в Донецкой области

В Донецкой области за прошедшие сутки, 3 ноября, погибли двое жителей. Есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 3 ноября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Доброполье и Северске», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 2 человека в области за сутки получили ранения в поселках Райгородок и Яровая.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3724 человека, получили ранения — 8410 мирных жителей. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 3 ноября Краматорск в Донецкой области подвергся российскому обстрелу.

