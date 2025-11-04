Двоє людей загинули та двоє постраждали за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 3 листопада, загинули двоє мешканців. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 3 листопада росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Добропіллі та Сіверську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 2 особи в області за добу отримали поранення у селищах Райгородок та Ярова.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3724 особи, отримали поранення — 8410 мирних жителів. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 3 листопада Краматорськ на Донеччині зазнав російського обстрілу.

