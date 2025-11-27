Сегодня зафиксированы тренировки ВКС РФ: подняты три Ту-22М3

Ту-22М3 оснащен крылатой ракетой Х-22.

Мониторинговые каналы сообщили о тренировочной активности российской стратегической авиации. Сегодня было зафиксировано поднятие в воздух трех бомбардировщиков Ту-22М3 в пределах Западного региона РФ.



По данным наблюдателей, по крайней мере один из самолетов, участвовавших в полетах, был оснащен крылатой ракетой Х-22.



Ранее, 24 ноября Россия перебросила не менее девяти стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродром «Оленья». Вскоре после этого ВС РФ осуществили комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Украины.



Напомним, 27 июня 2022 года, войска РФ использовали ракету X-22 для удара по торговому центру «Амстор» в Кременчуге.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»