Вбивство нардепа Парубія: підозрюваний діяв за вказівкою спецслужб РФ

Вбивство Парубія було замовлено російськими спецслужбами. Фото: LIGA.net

Підозрюваний у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Про це повідомляє СБУ.



Фігурант був завербований російськими спецслужбами понад рік тому. Він спочатку відстежував та передавав окупантам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з паливом.



Потім російська спецслужба доручила вбити Андрія Парубія. Щоб виконати «замовлення», зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата.



За даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після скоєння вбивства. Проте правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.



СБУ повідомила затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Нагадаємо, Парубія застрелили вдень 30 серпня у Франківському районі Львова. За даними ЗМІ, вбивця, одягнений у форму кур'єра служби доставки, напав на політика на вулиці — він кілька разів вистрілив йому в спину, після чого втік з місця злочину електричним велосипедом. Парубій помер до приїзду медиків Біля його тіла знайшли сім гільз.



Крім того, правоохоронці через 36 годин з моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Також у мережі з'явилися перші фото затримання.



1 вересня затриманому 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія за двома статтями.



Крім того, 2 вересня до суду привезли підозрюваного у вбивстві політика Андрія Парубія. Фігурант встиг поспілкуватися з українською пресою та підтвердив, що вбив екс-главу Верховної Ради.



Верховна Рада України звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням посмертно привласнити Андрію Володимировичу Парубію, колишньому спікеру парламенту та народному депутату, звання «Герой України».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях