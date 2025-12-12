Российские авиация и БПЛА ударили по Константиновке: значительные разрушения в жилом секторе, есть погибшие

12 декабря российская авиация сбросила управляемую авиабомбу ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Удар повлек за собой значительные разрушения в жилом секторе. Погибли два человека.
Позже оккупанты атаковали город FPV-дроном. Поврежден легковой автомобиль волонтерской организации ОО «Рука спасения». Машина использовалась исключительно для гуманитарных нужд и помощи местным жителям. Без пострадавших.
Напомним, что 11 декабря российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку, в результате чего есть раненый.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко