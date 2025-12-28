DeepState: армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях

OSINT-аналитики проекта DeepState сообщили об очередном обновлении интерактивной карты боевых действий. Согласно их данным, российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях.



В Донецкой области оккупационные силы добились тактических успехов в районах Мирнограда и Покровска, а также продвинулись вблизи населенных пунктов Зеленое, Родинское, Красный Лиман и Новоэкономическое.

Скриншот: DeepState



На Запорожском направлении аналитики отмечают изменение линии фронта в районе Гуляйполя, где армия РФ также смогла продвинуться вперед.

Скриншот: DeepState



В сообщении DeepState говорится: «Карта обновлена. Враг продвинулся в Гуляйполе, Мирнограде, Покровске, вблизи Зеленого, Родинского, Красного Лимана и Новоэкономического».

Напомним, российские войска усилили давление на Покровск, перейдя к тактике непрерывных пехотных атак. Бои в Мирнограде вплотную подошли к жилой застройке, ситуация на направлении остается напряженной.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»