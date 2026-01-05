На Славянском направлении войска РФ пытаются обойти украинские позиции, используя дорогу из оккупированного Северска – ВСУ

Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта DeepState

На Славянском направлении российская армия применяет тактику малых групп для инфильтрации в село Дроновка и пытается обойти украинские позиции, используя дорогу Северск-Закотное. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Также заметна активизация оккупантов со стороны поселка Ямполь.



«Подразделения Сил обороны Украины заблаговременно обнаруживают врага и наносят мгновенное поражение по живой силе противника и по статическим целям. Такие слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении Дроновки и других населенных пунктов», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что украинская армия последние два дня отбивает российские штурмы села Гришино под городом Покровск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко