На Слов'янському напрямку війська РФ намагаються обійти українські позиції, використовуючи дорогу з окупованого Сіверська – ЗСУ

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: карта DeepState

На Слов'янському напрямку російська армія застосовує тактику малих груп для інфільтрації у село Дронівка та намагається обійти українські позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Також помітна активізація окупантів з боку селища Ямпіль.



«Підрозділи Сил оборони України завчасно виявляють ворога і завдають миттєвого ураження по живій силі противника та статичних цілях. Такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку Дронівки та інших населених пунктів», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що українська армія останні два дні відбиває російські штурми села Гришине під містом Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко