В ВСУ рассказали, где российская армия пытается закрепиться в Мирнограде

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

В районе города Мирноград Донецкой области обстановка остается сложной. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам военных, украинские подразделения сосредотачивают усилия на контроле северной части города, сдерживают ВС РФ в центре и не допускают затягивания российской техники с южного направления.



«На восточных окраинах Мирнограда противник пытается закрепиться, но Сил обороны Украины контролируют ситуацию. 7-й корпус продолжает удерживать определенные рубежи и уничтожать противника при попытках прорыва или обхода», – заявили в корпусе.

Напомним, что украинская армия последние два дня отбивает российские штурмы села Гришино под городом Покровск Донецкой области.

