У ЗСУ розповіли, де російська армія намагається закріпитися у Мирнограді

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

У районі міста Мирноград Донецької області ситуація залишається складною. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, українські підрозділи зосереджують зусилля на контролі північної частини міста, стримують ЗС РФ у центрі та не допускають затягування російської техніки з південного напрямку.



«На східних околицях Мирнограда противник намагається закріпитися, але Сил оборони України контролюють ситуацію. 7-й корпус продовжує утримувати визначені рубежі та знищувати противника при спробах прориву чи обходу», – заявили у корпусі.

Нагадаємо, що українська армія останні два дні відбиває російські штурми села Гришине під містом Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко