В Славянске на троллейбусе одиноко катается большая собака: животное может ждать своего хозяина – СМИ

Собака в троллейбусе №7 в Славянске. Фото: «Славянские ведомости»

В городе Славянск Донецкой области на маршруте троллейбуса №7 заметили одинокую собаку. Об этом сообщили в местном издании «Славянские ведомости» со ссылкой на местных жителей.



Как отметили в издании, собака, которая похожа на «домашнего охранника», ездит в салоне совсем одна, выглядя при этом испуганной.



«Пассажиры, видевшие «четырехлапого путешественника», предполагают, что он мог потеряться. Собака покорно ждет, будто надеясь, что владелец вот-вот зайдет в салон. По словам очевидцев, собаку уже несколько раз пытались высадить на остановках, но она неизменно возвращается в троллейбус и продолжает свой путь по маршруту. Животное не проявляет агрессии, а лишь растерянно наблюдает за окружающими людьми. Вероятно, собака привыкла путешествовать этим транспортом вместе с хозяином, поэтому теперь ищет его именно здесь. Неравнодушные жители города призывают владельца откликнуться, ведь преданный друг очень его ждет и находится в стрессовом состоянии из-за одиночества и шума транспорта», – сказали в «Славянских ведомостях».

Фото: «Славянские ведомости»

Фото: «Славянские ведомости»

