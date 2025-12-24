З’явилося відео удару по нафтотерміналу «Таманьнафтогаз»

У відкритому доступі з’явилося відео наслідків удару по нафтотерміналу «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Кадри, зняті з безпілотників, оприлюднив Telegram-канал Exilenova+. Атака відбулася в ніч з 21 на 22 грудня.



Раніше повідомлялося, що саме цієї ночі українські військові завдали удару по об’єкту нафтової інфраструктури в районі порту Тамань. Під час атаки була зафіксована серія вибухів, після яких на території термінала спалахнули пожежі.



За наявною інформацією, пошкоджено трубопровід, два причали та щонайменше два судна. Також зафіксовано займання на площі понад 1 тисячу квадратних метрів, зокрема в зоні резервуарного парку.