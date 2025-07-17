В РФ и на оккупированных территориях будут штрафовать за чтение «экстремистского контента»

Государственная Дума приняла поправку относительно штрафов за целенаправленный поиск запрещенных в РФ материалов.
Так, КоАП РФ дополняется статьей 13.53, которая предусматривает ответственность за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», включенных в список экстремистских материалов, а также за получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это влечет наложение штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Глава комитета по информационной политике Сергей Боярский обратил внимание, что поправка не предусматривает штрафов за использование запрещенных в РФ Instagram и Facebook через VPN.
Авторы законопроекта — депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валиев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
До этого момента в российском законодательстве штрафовали только за распространение «экстремистского контента», а за потребление — нет.
С 1 сентября потребление украинского контента на оккупированных территориях будет опасным. Можно ожидать усиление проверок личных гаджетов украинцев на оккупированных территориях и на блокпостах.
Эксперты в IT отмечают, что отследить, что именно читает человек в интернете, можно не только через проверку гаджетов, но и через историю браузеров.
Поэтому советы для украинцев в оккупации следующие: